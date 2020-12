Pum person ifanc i'w gwylio ym myd y campau yn 2021

Un o'r chwaraewyr oedd Lily Woodham, ac am argraff mae hi wedi ei greu ar y llwyfan rhyngwladol yn barod. O fewn munudau i ddod ymlaen fel eilydd i ennill ei chap cyntaf yn erbyn Ynysoedd Y Ffaro fe sgoriodd ei gôl ryngwladol gyntaf.