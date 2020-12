'Parchu ein gilydd': Sut beth yw'r Nadolig i grefyddau eraill?

"Dwi wedi gweld y menorah yn llosgi wrth goeden Dolig yn nhŷ Mam-gu pan o'n i'n fach. Dwi wedi bod yna yn cael cinio, tatws a sbrowts a wedyn pan oedd yr haul yn machlud, ro'n i'n mynd ati gyda Mam-gu i gynnau'r canhwyllau a doedd hynna ddim yn teimlo'n rhyfedd o gwbl. Roedd yn rhan o fod yn Iddew ym Mhrydain."