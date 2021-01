Ffitrwydd dynion: ‘Peidiwch â chymharu’ch hun i eraill’

"Tra o'n i'n Awstralia fe wnes i CrossFit am y tro cyntaf. O'n i'n lwcus iawn achos yno o'n i'n cymysgu gyda athletwyr a hyfforddwyr aeth ymlaen i gystadlu yn y CrossFit Games, pinacl y gamp lle mae rhai o'r bobl mwyaf ffit yn y byd yn cystadlu.