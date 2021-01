Ateb y Galw: Y canwr Myrddin Owen

Pan yn gweithio i'r Cyngor Sir yng Nghaernarfon flynyddoedd yn ôl, roedd yn arferiad gan nifer ohonom fynd am ginio i caffi Mrs Hughes yn Twll yn y Wal - Hole in the Wall oedd o pryd hynny. Un stafell ffrynt fechan oedd hi a'r pupur a halen a'r poteli sôs ar y cownter i bawb helpu eu hunain.