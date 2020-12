Ateb y Galw: Y canwr Arwel Jones

Y diweddar annwyl Rhydderch Jones, cyfarwyddwr rhaglenni teledu eiconig, awdur, dramodydd a sgriptiwr o'r radd flaenaf. Cwmnïwr heb ei ail ac yn hoff o'i beint! Dyfynnwr myrdd o gerddi, gan gynnwys dwy awdl, a rheiny ar ei gof a thalpia' o weithiau Dylan Thomas. Be' yn well o flaen tanllwyth o dân mewn tafarn croesawgar yn rhyfeddu at ddawn gŵr athrylithgar. Braint!