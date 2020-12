Realiti bod yn berchen ar dafarn yn 2020

"Aethon ni am tua 4-5 mis heb gyflog nag incwm, ac mae e'n rili anodd i wynebu'r ffaith mai hwn yw realiti'r sefyllfa a mae e'n parhau nawr eto. Fi'n credu be' sy'n anodd hefyd yw, chi'n clywed am rhyw grant newydd a chi'n trial mynd am y grantiau 'ma, ond os nad y'ch chi'n ticio'r bocsys yn gywir, chi ffili cael e.