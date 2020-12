Lle i enaid gael llonydd: Myrddin ap Dafydd

Dyfyniad o englyn enwog J. Glyn Davies i Lŷn ydi'r llinell sy'n bennawd i'r gyfres hon - a gan fy mod i'n dderyn diarth o Ddyffryn Conwy sydd yn byw yn Llŷn ers dwy flynedd ar hugain, dydi hi ddim yn syndod mai i le arbennig yma yr af innau i chwilio am lonyddwch.