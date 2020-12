Sut mae dathlu'r Nadolig wedi newid dros y blynyddoedd?

"Mae'r Nadolig yn gymysg o draddodiadau Cristnogol, ond hefyd pethau hŷn - sy'n ymwneud â dathlu, dod â 'chydig o olau i'n bywydau ni yng nghanol y gaeaf. A be' ni'n gweld yw bod y dathliad o Iesu yn dod at ei gilydd gyda traddodiadau paganaidd i ddweud y gwir, sydd i'w cael o gwmpas Ewrop."