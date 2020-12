Atgofion Cymro o'i gyfnod fel Archddiacon Ffrainc

Mae treulio amser yn ninasoedd mawr Ewrop wedi bod yn fraint. Mae yna nifer o ddigwyddiadau wedi aros yn cof - oerni Riga a Moscow ym mis Ionawr a fydda i fyth yn anghofio chwaith y gwasanaeth Nadolig a barodd bump awr yng nghadeirlan Uniongred Moscow... Ond y wobr am sefyll am bump awr oedd gwledd o frecwast am bedwar o'r gloch y bore yng nghwmni'r Patriarch Kyrill.