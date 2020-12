Ateb y Galw: Y cyflwynydd Dafydd Meredydd

Breuddwyd fyw iawn am anghenfilod, dinosoriaid a llosgfynyddoedd yn ffrwydro o amgylch Stad Glan-ffynnon, Llanrug, lle cefais fy magu. Dwi'n credu fod gwylio Doctor Who wedi cael effaith arna i. Ar ôl deffro, mi eisteddais i lawr wrth y bwrdd brecwast gyda paent a brwshys a thrio ail-greu'r freuddwyd mewn darlun. Yn anffodus does gen i ddim asgwrn creadigol yn fy nghorff ac roedd y llun yn un digon abstract.