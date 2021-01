Lle i enaid gael llonydd: Huw Stephens

Ro'n i arfer dod yma gyda Mam a Dad pan roeddwn i'n fach, ac roedd Dad wrth ei fodd yn mynd am dro yma. Roedd gen i a fy ffrindiau dŷ coeden yma, ac roedden ni'n dod lawr ar ein beics a gwario penwythnosau yn cuddio'n y coed, ac yn chwilio am antur.