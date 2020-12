Rhybudd gan wyddonwyr i osgoi aduniadau dros y Nadolig

Yn ystod Sesiwn Holi'r Prif Weinidog ddydd Mawrth, dywedodd Mark Drakeford tra "byddai cyfnod o bwyllo am 10 diwrnod cyn cyfnod y Nadolig o fantais i deuluoedd", ond ei bod hi dal yn well i ysgolion aros ar agor tan ddiwrnod ola'r tymor - pan yn bosib.