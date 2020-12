Pobl yng Nghymru yn derbyn brechlyn Covid am y tro cyntaf

Ar raglen Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru dywedodd pennaeth rhaglen frechu Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Dr Richard Roberts bod hwn yn "hynod gyffrous"."Dim ond naw mis ers i'r WHO ddatgan ein bod ni mewn pandemig ac mae ganddo'n ni'r brechlyn cyntaf a mwy ar y ffordd. "Ni wedi bod yn cynllunio ers chwe mis," meddai, "mae'r brechlyn yma'n anodd ei symud, mae'n rhaid ei symud ar -75C ac wedyn ychydig iawn o amser i'w ddefnyddio ar ôl ei dynnu allan o'r rhewgell, felly mae'n anodd ei ddefnyddio ac rydyn ni wedi cynllunio at hynny."Mae gennym ni ychydig o dan 40,000 dos yng Nghymru sy'n ddigon i ychydig o dan 20,000 o bobl.