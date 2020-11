Llacio rheolau ymweliadau ac apwyntiadau ysbyty

Ychwanegodd wrth sôn am yr enedigaeth yn yr ysbyty: "Roedd rhaid iddo fo fynd ar ôl dal Mabon am ddim ond pum munud a 'da ni ddim really 'di cael amser i siarad hefo'n gilydd am beth sy' wedi digwydd, sut oedd y birth i gyd, y labour - oedd o'n drawmatig really.