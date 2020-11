Pen-blwydd yn 70: Oriel atgofion Aloma Jones

Dwi yng ngardd y cartref yn Llannerch-y-medd yma, a'r delyn oedd un o'n i wedi cael ei benthyg gan Gymdeithas Cerdd Dant Cymru am flwyddyn am ddim. A'r athrawes oedd yn dod efo'r delyn bryd hynny oedd Haf Morris, a'r flwyddyn wedyn symudais i i Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, a hi oedd yr athrawes gerdd yn fanno. Efo hi fues i am flynyddoedd yn cystadlu mewn eisteddfodau, a diolch iddi hi o'n i'n curo yn y Genedlaethol a'r Urdd yn aml.