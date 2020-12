OnlyFans: 'Postio lluniau ar-lein i dalu fy nyledion’

Mae Cariad wedi bod yn defnyddio gwefannau fel OnlyFans am dros flwyddyn erbyn hyn, ond er ei bod yn weddol agored gyda'i ffrindiau a theulu am y peth, mae hi'n poeni am gyflogwyr yn darganfod ei bod hi'n gweithio yn y diwydiant rhyw, yn enwedig gan fod un o'i swyddi yn y byd addysg.