'Barbeciw i ginio Dolig'

"Ar y dechrau o'n i'n meddwl bod y [canu] carolau yn y parc neu ar y traeth yn od. Ma fe actually'n lyfli, ond mae'n rili od pan ma' nhw wedyn yn dweud ma'r sausage sizzle yn barod - chi'n meddwl, beth yn y byd? Dwi ishe paned o de a mins pei!