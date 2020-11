'Fi'n ddiolchgar i fod yma'

"O fewn diwrnod oedd e'n rili poenus, o'n i'n teimlo'n rili sâl, o'n i ffaelu sefyll, o'n i'n bod yn sick, o'n i'n cadw pasio mas," meddai'r ferch o Ddinbych-y-Pysgod wrth ail-fyw'r profiad a thrafod pa mor ddiolchgar ydi hi i fod yn fyw gyda Hanna Hopwood Griffiths ar Radio Cymru.