Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr allan o fesurau arbennig

2020: Cyhoeddodd y gweinidog iechyd Vaughan Gething bod y bwrdd ar ei ffordd allan o'r mesurau am eu bod yn gwneud "cynnydd gwirioneddol," yn ogystal a £40m o arian ychwanegol i dalu am ei ddiffyg. Bydd Prif Weithredwr newydd yn dechrau ym mis Ionawr. Mae Jo Whitehead yn dychwelyd i Gymru ar ôl rhedeg y gwasanaeth iechyd yn Queensland, Awstralia.