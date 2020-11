Cwmni'n cynllunio mygydau arloesol i weithwyr iechyd

"Un o'r pethau ry'n wedi cael adborth yn ei gylch gan feddygon a deintyddion yw eu bod methu cyfathrebu am nad yw cleifion yn gweld eu ceg ac felly yr hyn fyddwn i'n ei wneud fel un dewis yw defnyddio plastig adnewyddadwy tryloyw fel bod pobl yn gallu gweld drwyddo.