Apêl wedi marwolaeth diesboniad dyn 38 oed

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth wedi marwolaeth dyn o'r Porth yn sir Rhondda Cynon Taf.Cafodd Craig Holland, 38 oed, ei ganfod yn farw ar Ffordd Gethin oddeutu 07:00 fore Iau, 5 Tachwedd.Hyd yma dyw plismyn ddim wedi gallu nodi rheswm am farwolaeth Mr Holland ac maent yn ceisio cael darlun o'i symudiadau diweddaraf.