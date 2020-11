'Eco-warrior annhebygol' byd y banciau

Yn 2015 fe arwyddodd 196 o wledydd y byd Gytundeb Paris i weithio at dargedau amgylcheddol cyffredin a dod â thymheredd y byd is law dau radd selsiws erbyn diwedd y ganrif - aeth y nifer yn 195 wedi i'r Arlywydd Trump gyhoeddi ei fod yn bwriadu tynnu'r UDA allan o'r cytundeb yn 2020.