Galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried addoldai yn hanfodol

"Bydde fe yn dda i gael rhywfaint mwy o fewnbwn efallai i'r sefyllfa er mwyn annog pobl i feddwl am bethe, oherwydd mae'n amlwg bod mwy yn gwrando ar gyfarfodydd ar y we, a phobl yn troi at Dduw mewn gweddi, fel sy'n digwydd yn aml mewn argyfwng."