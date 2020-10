‘Pobl eraill sydd yn fy ystyried i’n ddu’

"'Nath rywun gysylltu efo fi yn chwilio am berson du i gymryd rhan yn y rhaglen, gan ofyn os fyswn i'n licio gwneud. O'n i'n meddwl bo' hynna'n ddiddorol - fy mod i wedi dod i'r meddwl i'r person yma a oedd yn chwilio am gyfrannwr du.