Cerddorion a Covid: Blwyddyn anodd y celfyddydau

Al: Dw i'n meddwl ei fod o'n eitha hurt i beidio sylweddoli ein bod ni fel cerddorion yn gorfod bod yn i greu'r celf 'dan ni'n greu. Dydy o ddim yn fater o jest sgwennu cân a'i chanu hi. Mae 'na gymaint o elfennau gwahanol: ei chynhyrchu hi, ei recordio hi, a wedyn ei hyrwyddo hi a'i hysbysebu hi a wedyn mynd allan a'i pherfformio hi. Dydy o ddim fel mai 'mond un dimensiwn sydd i'r hyn 'dan ni'n wneud. 'Dan ni'n barod yn aml-dalentog. 'Dan ni'n barod yn bobl hyblyg yn y ffaith ein bod ni'n gorfod addasu ein sgiliau ni. Felly dw i'n meddwl roedd o bach yn hurt i weld hynny yn y cyfryngau oherwydd dw i'n meddwl 'dan ni fel diwydiant yn rhai o'r bobl efo'r mwyaf o sgiliau gwahanol sy'n bodoli.