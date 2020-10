Achos twyll yn dechrau yn erbyn cyn-weithiwr siop Gymraeg

Fe glywodd y llys y bu Mr Edwards yn gweithio llai o oriau yn Siop y Pentan yn 2017/18, a dywedodd Ms Davies y "gwnaeth o ddweud ei fod o'n mynd i dalu ei hun ar ôl rhywfaint o amser... ond o'n i'n cymryd fod o'n gwneud pethau'n iawn".