Y wefr o ddarlledu o'r Tŷ Gwyn i ddarlledwraig o Sir Benfro

"Yn Washington roeddwn i'n aelod o'r Washington Welsh ac roedd hynny yn lot o hwyl. Rwy' hefyd yn ymarfer fy Nghymraeg yn gyson drwy wefan ffantastig Say Something in Welsh. Mae'n drueni, roedd Mam-gu yn gwbl rhugl yn y Gymraeg ac er bod Dad yn dod o Lanelli roedden ni'n siarad Saesneg adref.