Canolfan Bedwyr yn 'rhan bwysig o strwythur Bangor'

Wrth sôn am y pryderon dywedodd yr Athro Andrew Edwards, sy'n Ddirprwy Is-ganghellor: "Rydym yn hynod ffodus ein bod ni'n gallu manteisio ar yr arbenigedd sydd gennym yng Nghanolfan Bedwyr a thros y blynyddoedd nesaf bydd yr arbenigedd hwnnw'n parhau i'n cynorthwyo i gyflawni nodau strategaeth iaith Gymraeg y Brifysgol, sydd ar hyn o bryd yn cael ei hadolygu fel rhan o'n gwaith cynllunio strategol."