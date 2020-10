Nathan Brew

"Fe o'dd y chwaraewr oeddwn i'n edrych lan ato pan o'n i'n tyfu fyny, ac eisiau efelychu, ac os na fydde Nigel Walker wedi cael y cyfle i chware ar y lefel ucha' a rhyngwladol falle byswn i heb gael y cyfle i chwarae fan hyn ar Rodney Parade am saith mlynedd."