Cadeirydd S4C: 'Ar ei hôl hi' ar lwyfannau digidol

"Fe gollodd S4C dros draean o'u hariannu yn 2010 ac ers hynny wedi parhau i lenwi'r holl oriau - gan gomisiynu cynnwys oedd yn cael ei gomisiynu er mwyn llenwi slot yn hytrach am bod rywun am ei weld e, ac am lenwi'r amserlen gyda nifer helaeth o ail-ddarllediadau o'r archif.