'Profiad emosiynol canfod ffilm o Dad a Mam'

Yn ystod y cyfweliad fe wnaeth Mary sôn bod rhaglen Heddiw wedi bod yn ffilmio'r teulu yng Ngors-goch yng Ngheredigion yn y saithdegau. Plentyn pump oed oedd hi ar y pryd ac felly does ganddi ddim cof am y ffilmio na'r darllediad. Mae hi wedi holi sawl gwaith am y rhaglen ond wedi methu cael mwy o wybodaeth.