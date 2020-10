Oes na ddyfodol i'r albym?

Un albym dwi wir yn hoffi a sydd pob tro'n eitha' agos i'r top ydy Whatever People Say I Am, That's What I'm Notgan Arctic Monkeys. Ddoth o allan pan o'n i'n rhyw 13 a dwi'n dal i wrando arna fo llwyth a llwyth a llwyth a pob tro dwi'n gwrando dwi'n sylwi ar rhywbeth newydd. Mae'r lyrics yn ddoniol, maen nhw'n graff, maen nhw'n rhoi chdi mewn lle ac amser penodol sef Sheffield yn ganol y 2000au ar noson allan, a dwi'n meddwl ei fod o'n albym wirioneddol arbennig.