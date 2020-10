Windrush, gobaith, siom: Hiliaeth a’n teulu ni

"O'n i jest yn cerdded i lawr y stryd, a glywais i commotion tu ôl i fi; criw o fois yn gweiddi arna i - o'dd un ohonyn nhw gyda bat criced yn ei law. O'dden nhw'n dechrau gweiddi 'Go back to your own country. Get out of here!'. O'dden nhw'n rhegi ac yn gweiddi pethau fel 'I'll burn you on the cross'.