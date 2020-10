Gweithio nôl yn Subway ar ôl graddio'n y gyfraith

"Cyn i bethau newid mis Mawrth ro'n i'n edrych ymlaen at orffen y coleg. Ro'n i'n gwybod faswn i ddim yn cerdded mewn i'r gwaith perffaith ac yn disgwyl gorfod dechrau o'r gwaelod. Ond mae o wedi bod mor anodd ffeindio rhywbeth sy'n mynd i edrych yn dda ar CV o ran be' dwi eisiau gwneud."