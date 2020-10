Ateb y Galw: Y telynor Dylan Cernyw

Dwi'n berson eithaf emosiynol ac yn ddagreuol mewn ffilmiau a chaneuon. Ond yn ddiweddar gyda'r hyn sydd wedi digwydd yn y wlad o'n i'n cerdded o gwmpas Llandrillo yn Rhos yn gwrando ar y radio a ges i'n llorio gan drefniant Eirlys Myfanwy a Côr Lleisiau'r Cwm o'r Emyn Fel yr Hydd. O'n i yn fy nagrau ar ochr lôn gyda'r geiriau a threfniant.