Cyngor peidio aros noson i warchod yn 'anghyfiawn'

'Anghyfiawn a pheryglus'

"Dwi ddim yn cytuno efo fo, mae o'n anghyfiawn, mae o'n beryglus. Dwi ddim isio pasio'r haint, dwi ddim isio'i gario fo o sir sy' dan glo ac mae'n rhaid i ni weithio o amgylch hynny. Ond dydy'r un ystyriaeth yn amlwg ddim ar feddwl y rhai sy'n arwain ym Mhrydain."

Beth mae'r cyfyngiadau newydd yn ei olygu?

Wrth siarad yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mercher, fe dynnodd AS Plaid Cymru, Liz Saville-Roberts sylw at y ffaith y gallai'r rhai mewn ardaloedd clo lleol yn Lloegr deithio i Gymru, ond ni allai'r rhai yng Nghymru o dan gyfyngiadau tebyg deithio y tu allan i'w hardal heb reswm da.

Yn y cyfamser, bydd ffilmio cyfres deledu I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! yn cael ei ganiatáu yng Nghastell Gwrych yn Abergele, er fod cyfyngiadau lleol mewn grym yn sir Conwy.