Amazon yn dangos y dyfodol i S4C

Dim ond tair sianel oedd yn bodoli ar y pryd a dim sôn am deledu lloeren na'r we.

Byd digidol allan o reolaeth

"Ro'n i'n gwybod bod pethau'n cyflymu pan oeddwn i'n gwneud yr adroddiad," meddai Euryn Ogwen Williams. "Ro'n i'n darllen pethau gwahanol i be' faswn i'n darllen fel arfer yn ei wneud oherwydd y gwaith, ac roedd rhywun yn sylwi bod Netflix yn symud i gyfeiriad gwahanol, roedd rhywun yn gweld y buddsoddiadau mawr a bod y byd digidol ychydig bach allan o reolaeth.