Eryri yn ystyried sut i ddelio â thwristiaeth yn y dyfodol

Er mwyn delio gyda'r cynnydd mae Plaid Cymru bellach yn galw am fuddsoddiad hir dymor a chynaliadwy i gefnogi parciau ar draws Cymru.

'Hyn yn lot gwaeth'

Drwy gydol y pandemig fe welodd Parc Cenedlaethol Eryri mwy o bobl leol yn gwirfoddoli, gyda 100 o bobl yn rhagor yn cynnig help llaw.

Yn ôl Peter Rutherford, Swyddog Mynediad Iechyd a Lles y Parc, roedd yr help ychwanegol yn cael ei werthfawrogi'n fawr wrth i'r mynyddoedd lenwi.

"Ma' hi 'di bod yn anodd iawn ar y staff i gyd oherwydd cyn gymaint o bobl sydd o gwmpas," meddai Mr Rutherford.

"Mi oedd y clwy' traed a'r genau yn anodd am ryw ddau fis wedyn ond yn sicr mae hyn lot gwaeth."

Ond wrth i ragor ddod i'r ardal mae 'na bryder cynyddol am lefelau traffig ac ymddygiad rhai ymwelwyr.

Bellach mae 'na alw am drafodaeth agored i edrych ar effaith twristiaeth yng Nghymru a cheisio gwneud i'r sector weithio i bobl leol.

Mae Helen Pye, sy'n Swyddog Ymgysylltu efo Parc Eryri, yn dweud iddi fod yn gweithio i'r parc am dros ddegawd a dyw hi "erioed di gweld hi mor brysur â hyn".