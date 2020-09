Ateb y Galw: Y cerddor Gwenan Gibbard

Dwi'n cofio rhedeg at gi Alsatian ar faes y Steddfod pan oeddwn i tua tair oed a thaflu fy mreichiau o gwmpas ei wddw.

Wrth wylio'r rhaglen ar y BBC am hanes Jackie Saleh o Gaerdydd a gafodd ei gwahanu oddi wrth ei thair merch pan gawson nhw eu herwgipio gan eu tad.

Mae 'na sawl noson dda yn aros yn y cof ac yn aml mae 'na ganu yn rhan o'r noson yn rhywle! Mae gen i atgofion braf am nosweithiau dyddiau coleg a nosweithiau mewn Steddfodau, ond mae un o nosweithiau'r Ŵyl Ban Geltaidd yn Dingle, Iwerddon, yn un o'r nosweithiau gorau i mi ei chael erioed - noson hir o gyd-ganu efo ffrindiau o Gymru a'r gwledydd Celtaidd, mewn bar bach traddodiadol, clyd, ar stryd fawr y dref. Nefoedd ar y ddaear!