Pryder o'r newydd am dorfeydd yn heidio i Eryri

Roedd yna bryderon o'r newydd dros y penwythnos am nifer yr ymwelwyr ag Eryri.

Dywedodd Parc Cenedlaethol Eryri ei bod hi wedi bod yn benwythnos "ofnadwy o brysur".

'Parcio dychrynllyd'

"Ro'n i'n dysgu rhywun i yrru ac yn mynd â'r disgybl heibio i Lyn Ogwen - roedd y ffordd roedd y ceir wedi parcio wrth ochr y llyn yn ddychrynllyd," meddai Rhydian Hughes wrth siarad â Cymru Fyw.

"Mewn mannau doedd hi ddim yn bosib i bobl gerdded ar y palmant ac roedd yn rhaid iddyn nhw gerdded ar y ffordd."

"'Da ni wedi llechio bob mathau o adnoddau at hyn. Os yda ni'n gweld tymor fel hyn am dymor llawn flwyddyn nesa, sut yda ni'n rhoi adnoddau tuag at hynna?