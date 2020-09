'Y Democratiaid Rhyddfrydol i ennill mwy o seddi'

Ar hyn o bryd does gan y Democratiaid Rhyddfrydol yr un AS Cymreig yn San Steffan a dim ond un aelod sydd ganddynt yn y Senedd - sef Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru.

Fe ddaeth Ed Davey'n arweinydd ar y Democratiaid Rhyddfrydol fis diwethaf wedi iddo drechu ei gyd AS Layla Moran.

Roedd yn enillydd clir ar ôl sicrhau 63.5% o'r bleidlais.

"Rwy am sicrhau bod polisïau a blaenoriaethau'r Democratiaid Rhyddfrydol yr un fath â rhai pobl Cymru, ein bod yn berthnasol i'w problemau a'u pryderon ac i'w gobeithion a'u breuddwydion," meddai.

"Rwy'n credu bod yn rhaid dychwelyd at yr hyn yr oedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn arfer ei wneud a'r hyn yr ydym yn gallu ei wneud yn dda iawn ar lefel leol, sef deall anghenion cymunedau unigol a sicrhau ein bod yn cymhwyso ein gwerthoedd i'w pryderon fel bod gennym atebion i'w problemau."

' Gallwn wneud yn well '

Doedd Syr Ed ddim am ragweld faint o seddi y byddai'r blaid yn eu hennill yn yr etholiadau flwyddyn nesaf ond dywed ei fod yn hyderus y byddai "record wych" Kirsty Williams fel gweinidog addysg yn cynyddu cynrychiolaeth y blaid yn y Senedd.

"Mae hi wedi cyflwyno gwerthoedd a blaenoriaethau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ei swydd ac wrth i bobl glywed mwy am hynny a chlywed mai ni yw plaid addysg yng Nghymru, rwy'n siŵr y gallwn ni wneud llawer iawn yn well."