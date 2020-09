Gadael gradd i wneud gyrfa mewn gemau

Gadael y coleg i ddilyn breuddwyd

Hyfforddi'r goreuon

Fel pob hyfforddwr da, mae Aron yn gwybod am beth mae'n edrych pan yn chwilio am chwaraewyr newydd i'w dîm. Mae gan chwaraewyr proffesiynol y rhywbeth bach ychwanegol 'na, meddai, a'r awch i lwyddo.

"Dwi ddim wir yn gallu dweud dim byd gwael amdano! Fi'n gallu gwneud beth fi'n hoffi a beth o'n i'n chwarae pan o'n i'n dod nôl o'r ysgol.