Plaid Cymru yn 'paratoi'r ffordd at annibyniaeth'

Cafodd y Comisiwn Annibyniaeth ei sefydlu gan Blaid Cymru er mwyn canfod sut y dylai'r blaid baratoi at gynnal refferendwm ar annibyniaeth, petai'n dod i rym yng Nghymru.

Dywed bod Cymru eisoes wedi dechrau ar y daith tuag at annibyniaeth gan bod ganddi Senedd a phwerau deddfu ei hun.

Ychwanegodd cadeirydd y Comisiwn, Elfyn Llwyd: "Daeth llawer o'n pobl yn ymwybodol am y tro cyntaf o'r manteision cadarnhaol sy'n deillio i Gymru o feddu ar ei sefydliadau democrataidd ei hun, y Senedd a Llywodraeth Cymru.