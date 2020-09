'Pobl ddim yn bwyta'n iawn oherwydd Covid'

Mae rhai pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl yn llwgu eisiau bwyd oherwydd eu pryderon am Covid, yn ôl un elusen.

Dywed Growing Space bod yn well gan bobl "fynd heb fwyd" na gadael eu cartrefi i fynd i siopa.

'Yn fwy diogel adre'

Pan mae Rhiannon yn teimlo'n llwglyd, mae'n well ganddi archebu bwyd o'r archfarchnad ond weithiau mae'n cymryd dyddiau i'r archeb gyrraedd ond mae'n well ganddi hynny na gadael ei chartref.