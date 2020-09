Mwy o wledydd ar y rhestr hunan ynysu

Yn yr adolygiad diweddaraf o coronafeirws, mae'r Gweinidog Iechyd wedi ychwanegu pedair gwlad at y rhestr lle mae gofyn i bobl hunan ynysu.

Wedi'r adolygiad diweddaraf cafodd Curaçao, Denmarc, Gwlad yr Iâ a Slofacia eu tynnu o'r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi'u heithrio, a bydd rhaid i bobl sy'n teithio i Gymru o'r gwledydd hynny hunan ynysu am bythefnos wedi iddyn nhw gyrraedd Cymru.