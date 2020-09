Canolfan Iechyd Aml Bwrpas gwerth £20m i Benygroes

Cynllun ar y cyd ydy hwn rhwng Cymdeithas Dai Grŵp Cynefin, Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwmni Theatr Bara Caws. Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu miliynau o bunnau tuag at y cynllun.

"Mae ein gwaith ymgysylltu gyda'r gymuned leol i drafod y syniad wedi bod yn gwbl bositif. Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn gan bobl ifanc yr ardal a chan aelodau o'r gymuned ym Mhenygroes, Llanllyfni, Groeslon, Llanwnda, Talysarn a'r Fron.

"Mae'n gynllun pellgyrhaeddol all ddod a budd go iawn i Ddyffryn Nantlle ac i Wynedd, ac mae'r ffaith bod y Gymraeg a diwylliant yn rhan mor greiddiol o'r cynllun yn hollbwysig i'r partneriaid a'r gymuned y bydd hi'n ei gwasanaethu. Byddwn yn gweithio ar brif ddogfen cynllun y prosiect fel cam nesaf yn y broses ddatblygu."