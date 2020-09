Diwedd cyfnod i adeilad 'arloesol' y BBC yn Llandaf

Roedd hi yn gyfnod cyffrous yn hanes darlledu i Gymru ac i'r Gymraeg.

'Un teulu mawr cytûn'

Hen blasty o'r enw Baynton House oedd ar y safle gwreiddiol yn Llandaf, ac fe ddiflannodd i wneud lle i'r BBC.

Y pensaer o Ferthyr Tudful, Dale Owen, oedd yn gyfrifol am yr adeilad. Roedd eisoes wedi dylunio adeiladau ym mhrifysgolion Abertawe a Chaerdydd, ac yn gyfrifol am y ganolfan i ymwelwyr yn amgueddfa Sain Ffagan.

Yn y 1970au dechreuodd Beti George ar ei gwaith yn y ganolfan ddarlledu, neu "BH" - Broadcasting House - fel mae pawb yn ei galw hi.

"Ac yr hyn o'n i'n teimlo ar y pryd oedd ein bod ni gyd yn un teulu mawr cytûn. Falle bo fi'n edrych drwy sbectol liw, dwi ddim yn gwybod, ond dyna'r teimlad ar y pryd."

"Wi'n cofio sut roedd pawb yn cwrdd amser cinio yn y cantîn fan hyn. Roedd 'na buzz , ac o'n ni'n clywed pobl yn trafod eu rhaglenni, yn cynnig syniadau newydd, ac yn beirniadu gwaith ei gilydd."

"Wedyn roedd yna bobl fel John Hefin, Richard Lewis, Selwyn Roderick, John Ormond. Roedden nhw'n gwneud rhaglenni gwych, rhaglenni swmpus, a rhaglenni oedd yn cael eu dangos ar rwydwaith y BBC. Ar oriau brig, nid yn cael eu gwthio i ryw 11 o'r gloch y nos.

Rhai o'r rhaglenni teledu gafodd eu recordio yn y ganolfan yn Llandaf:

Y ganolfan ddarlledu newydd oedd y tro cyntaf i adnoddau'r BBC yng Nghymru ddod dan yr un to.

"O'n i ymhlith y gohebwyr newyddion cyntaf gafodd eu penodi ar ôl i'r ddau wasanaeth cenedlaethol gael eu lansio.

"Roedd yr ystafell newyddion yn le diddorol iawn ar y pryd. Ychydig iawn o fenywod o'n ni. Roedd yna ryw ddwy neu dair ar y dechrau pan ddechreuais i, ond diolch i'r drefn mae pethau wedi newid.

Clirio Llandaf

Fe aeth Menna Richards i weithio i HTV yn yr 80au, ac roedd hi dan yr argraff bod ei chyfnod yn Llandaf wedi dirwyn i ben. Ond yn y flwyddyn 2000 daeth hi'n ôl fel pennaeth holl wasanaethau BBC Cymru.

"O'n i ddim yn disgwyl fydde hynny yn digwydd i fi byth, achos pan es i o yma tua 20 mlynedd cyn hynny fe ddwedodd un o fosys y BBC na fyddwn i byth yn dod 'nôl i'r BBC achos o'n i'n bradychu'r gorfforaeth. Ond dyna fe!