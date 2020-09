Achos llofruddiaeth Nantgaredig: 'Priodas dan straen'

Mae rheithgor mewn achos llofruddiaeth yn Llys y Goron Abertawe wedi bod yn clywed am berthynas Andrew Jones a'i wraig Rhiannon a chyfres o negeseuon testun rhyngddyn nhw.

Does neb wedi gweld Mr O'Leary ers iddo fethu â dychwelyd i'w gartref yn Nantgaredig ar 27 Ionawr eleni, a dydy ei gorff heb ei ddarganfod eto.

Wrth roi tystiolaeth, cyfeiriodd y ditectif gwnstabl Andrew Fawkes-Williams at ddeunydd a oedd yn dangos fod Cari Jones wedi llwyddo i weld negeseuon cudd rhwng ei mam a Mr O'Leary.

Roedd un neges gan Cari at Mr O'Leary yn nodi ei bod yn gwybod am y berthynas, a bod hyn wedi chwalu ei bywyd hi a'i thad.