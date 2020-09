Gwersi natur o'r ganrif ddiwethaf mewn hen lyfr ysgol

Faint o blant ysgol heddiw sy'n cael treulio p'nawniau hamddenol yn crwydro caeau a choed o gwmpas eu hysgol yn dysgu am fyd natur ac enwau blodau ac anifeiliaid?

Gyda phryderon wedi eu codi yn y blynyddoedd diweddar bod plant yn colli geiriau a gwybodaeth am fyd natur, mae cofnod gan blentyn ysgol o 1900 wedi dod i'r fei yn sir Ddinbych sy'n dangos faint sydd wedi newid.

Cafwyd hyd i lyfr ysgol plentyn bach o'r enw John Beech yn cynnwys lluniau a nodiadau o'i wersi natur yn ysgol Llanarmon-yn-Iâl ar droad yr 20fed ganrif mewn bocs o hen ddogfennau capel.

"Er ei fod o yn Saesneg [iaith addysg ar y pryd] mae'n cofnodi'r teithiau wnaeth o efo'r Meistr i'r woods, y coed o gwmpas yr ysgol, ac yn cofnodi be maen nhw'n weld yno," meddai Mr Williams.

"Mae'r un cyntaf yn 1900 ac yn mynd drwadd i 1904 a rhaid bod nhw'n mynd allan o'r ysgol yn weddol gyson, a dim jyst yn yr haf ond o fis Chwefror ymlaen ac yn gweld pob math o bethau.

Enwau Cymraeg ar flodau ac anifeiliaid

Mae'n sôn am daith lle dangosodd yr athro dri math o buttercup - blodyn menyn yw'r enw cyffredin yn Gymraeg heddiw ond 'egyllt' yw'r enw sydd yng nghofnod John Beech.

Mae'r plant yn dysgu am 'adar crwydro' sy'n mudo i wledydd cynnes yn y gaeaf, fel y wennol, y gog a dryw'r ddaear.

Mewn cofnod am y fronfraith sy'n cynnwys lluniau hyfryd o wyau'r aderyn mae'n disgrifio sut mae'n gwneud ei nyth o frigau mân, gwreiddiau, mwsogl, pren, dail a leinin o fwd.

Darganfod yr awdur

Roedd merch John Beech, Elsa, chwaer i Tudor, yn fam i Marian Beech Hughes o Bow Street ger Aberystwyth, sydd yn cofio ei thaid yn dda fel ffermwr, garddwr brwd ac aelod selog iawn yng Nghapel Bethania, Llandegla, lle roedd yn flaenor, trysorydd ac athro ysgol Sul am flynyddoedd lawer.

"Ganed John Beech ym mis Ebrill 1891, a bu farw yn 90 oed ym mis Ionawr 1982. Ar ôl gadael yr ysgol, aeth adre at ei dad (oedd hefyd yn John Beech) i ffermio," meddai Marian.

"Mae'n rhaid ei fod wedi rhedeg allan o'r llyfr swyddogol ac wedi cadw ei gyfrifon yng nghefn y llyfr! Ond rhan gynta'r llyfr ydi'r mwyaf diddorol," meddai Gareth Vaughan Williams.

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Gareth Vaughan Williams am dynnu ein sylw at lyfr fy nhaid, ac mae wedi bod yn wefr i ni fel teulu weld llawysgrifen gain fy nhaid yn fachgen ysgol, a rhyfeddu at ei ddawn fel artist ifanc," meddai Marian Beech Hughes.