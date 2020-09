'Cyfyngiadau Covid-19 mewn grym am chwe mis arall'

Dywedodd Mr Johnson y byddai busnesau lletygarwch fel tafarndai a bwytai yn gorfod cau am 22:00 yn Lloegr, gyda mwy o faich ar fusnesau i sicrhau bod pobl yn dilyn y rheolau.

Mae rhai o'r mesurau a gyhoeddwyd gan Mr Johnson - fel gofyn i bobl fynd yn ôl i weithio o adref lle bo hynny'n bosib a gwisgo mygydau mewn tacsis - eisoes yn weithredol yng Nghymru.

Cyhoeddiad i ddilyn yng Nghymru

Mewn datganiad yn dilyn cyfarfod COBRA rhwng Mr Johnson a phrif weinidogion y gwledydd datganoledig, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y cyfarfod wedi trafod "ystod o fesurau ar draws y DU mewn ymateb i'r cynnydd mewn lledaeniad Covid-19, mae rhai o'r rheiny, fel yr angen i bobl weithio o adre lle bod hynny'n bosib, eisoes yn weithredol yma yng Nghymru.

Dywedodd ei bod yn bosib y bydd y cyfyngiadau mewn lle am hyd at chwe mis arall.

'Ail gyfnod clo ddim yn anochel'

"Mae bwlch mawr yn fawn hyn. Byddai dod â'r cynllun ffyrlo i ben yn llwyr yn drychineb ac yn gwbl groes i'r mesurau sydd newydd eu cyhoeddi, allai bara hyd at chwe mis."

Trigolion dan glo yn colli arian teithio?

Dywedodd AS Merthyr Tudful a Rhymni, Gerald Jones, fod rhai cwmnïau gwyliau wedi "gwrthod ad-daliad" i rai o'i etholwyr fydd nawr methu teithio oherwydd y cyfyngiadau newydd, "am nad yw'r cyfyngiadau lleol yn dod dan ddeddfwriaeth Brydeinig - ac yn eu cyfeirio nhw at gyngor teithio y Swyddfa Dramor".